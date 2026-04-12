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Villen mit Swimmingpool in Los Alcazares, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Eine elegante Villa mit privatem Pool, einer sonnenverwöhnten Dachterrasse und Designer-Inne…
$453,083
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Etagenzahl 1
Zeitgenössische Superior-Villa mit ausgedehnten Gartenflächen, privatem Pool, großem Keller …
$883,730
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 409 m²
Exklusive Villa mit großer Dachterrasse, Panoramablick auf das Meer und den Golfplatz, Kelle…
$830,374
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Villa 7 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 7 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$518,965
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