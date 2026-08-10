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Penthäuser am See in Los Alcazares, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Penthouse am Strand mit Gemeinschaftspool und Seeblick in einer luxuriösen ges…
$577,318
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