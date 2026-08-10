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Häuser am Meer in Los Alcazares, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Moderne Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Gartenparkplatz und herrlichem Blick auf d…
$673,159
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern, Meerblick und Garage. Spektakuläres Stadthaus nur wenige Mete…
$367,389
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Fantastische moderne Villa mit privatem Pool, Dachterrasse, wunderschönem Meerblick und hell…
$497,119
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Erstaunliche moderne Villa mit privatem Pool, wunderschönem Meerblick und großzügiger Dachte…
$638,417
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Brillante Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Garten, Keller und herrlichem Blick auf …
$648,191
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Charmante, moderne Villa mit privatem Pool, Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in ei…
$526,781
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
Strandvillen mit 3 Schlafzimmern und atemberaubendem Meerblick in Los Alcazares Diese Luxusv…
$1,62M
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 409 m²
Exklusive Villa mit großer Dachterrasse, Panoramablick auf das Meer und den Golfplatz, Kelle…
$830,374
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Einladende moderne Villa mit privatem Pool, atemberaubendem Meerblick und einer Dachterrasse…
$568,644
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