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Häuser am See in Los Alcazares, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Brillante Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Garten, Keller und herrlichem Blick auf …
$648,191
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Villa 7 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 7 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$518,965
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