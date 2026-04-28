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Wohnungen mit Swimmingpool in Los Alcazares, Spanien

penthäuser
79
2 Zimmer
236
3 Zimmer
259
4 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/2
Erstaunliches Penthouse mit einer Dachterrasse, Zugang zu Schwimmbädern und Meerblick in der…
$369,076
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Wohnung 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Charmante Wohnung im Erdgeschoss mit einer großen überdachten Terrasse, Schwimmbad und priva…
$371,423
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Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit einem schönen Garten, einer vollständig überdachten Terra…
$316,354
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AdriastarAdriastar
Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit großzügiger Dachterrasse, Schwimmbecken und Meerblick in einer…
$482,732
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