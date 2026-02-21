Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Llucanes, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 60 m² in Sant Marti dAlbars, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Sant Marti dAlbars, Spanien
Fläche 60 m²
Kommerziell zum Verkauf mit Mieter in Barcelona.Umwelt:Catalan Glory Square – ist einer der …
$177,435
Gewerbefläche 128 m² in Sant Marti dAlbars, Spanien
Gewerbefläche 128 m²
Sant Marti dAlbars, Spanien
Fläche 128 m²
Gewerberäume mit einem Mieter in Barcelona sind zum Verkauf.Umgebung: dichtes Wohngebiet;ent…
$555,963
Gewerbefläche 358 m² in Sant Marti dAlbars, Spanien
Gewerbefläche 358 m²
Sant Marti dAlbars, Spanien
Fläche 358 m²
Projekt zur Entwicklung eines fünfstöckigen Wohngebäudes in Barcelona.Umgebung:Wohngebiet ei…
$1,01M
Geschäft 680 m² in Sant Marti dAlbars, Spanien
Geschäft 680 m²
Sant Marti dAlbars, Spanien
Fläche 680 m²
Gewerberäume mit einem Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona sind zum Verkauf.Umgebung:Pa…
$1,06M
