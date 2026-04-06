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Geschäft 1 196 m² in Kastilien und León, Spanien
Geschäft 1 196 m²
Kastilien und León, Spanien
Fläche 1 196 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in der Stadt Leon.Umwelt:im Herzen d…
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