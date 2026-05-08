Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Villajoyosa
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Bergblick

Penthäuser mit Bergblick kaufen in Villajoyosa, Spanien

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$376,629
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen