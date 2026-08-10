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Wohnungen am Meer in Villajoyosa, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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10 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
1- bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Dachterrasse und Pool in Villajoyosa Diese modernen Wohn…
$749,542
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Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
1- bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Dachterrasse und Pool in Villajoyosa Diese modernen Wohn…
$488,932
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
3- Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick und Gemeinschaftspool in Villajoyosa Villajoyosa, ei…
$587,427
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/8
Große Luxuswohnung mit großer Terrasse und Meerblick, beheiztem Pool und Fitnessraum, nur 20…
$439,871
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
$727,423
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Wohnung 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$586,681
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
$256,256
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
$218,091
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