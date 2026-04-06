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Häuser mit Swimmingpool in La Nucia, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 2
Fantastische, große Villa mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Padel-Tennisplatz und atember…
$676,158
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 563 m²
Stockwerk 1/1
Moderne Villa mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Tennisplatz und traumhaftem Meer- …
$550,754
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Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 379 m²
Erstaunliche Villa mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlichem Bl…
$526,617
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