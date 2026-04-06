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Wohnungen mit Bergblick kaufen in La Nucia, Spanien

penthäuser
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2 Zimmer
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4 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
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Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
Bezaubernde Wohnung im mittleren Stockwerk mit zwei Terrassen, Gemeinschaftspool und Fitness…
$443,284
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