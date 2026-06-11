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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in La Axarquia, Spanien

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Rincon de la Victoria
49
Velez Malaga
41
Torrox
29
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/3
Erstaunliche Wohnung mit atemberaubendem Meerblick, Zugang zum Wellnesszentrum und einem Pan…
$406,247
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Penthouse 5 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Ein faszinierendes Penthouse mit atemberaubendem Meeresblick, einem erstklassigen Fitnessstu…
$560,181
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Penthouse 4 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
Luxuspenthouse mit privater Panoramaterrasse auf dem Dach, einem Infinity-Pool und einem ers…
$480,762
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Eigenschaftstypen in La Axarquia

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in La Axarquia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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