Villen mit Bergblick kaufen in Icod de los Vinos, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Icod de los Vinos, Spanien
Villa
Icod de los Vinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Air conditioning, Terras, dakterras, garage, uitzicht op de bergen
$402,849
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