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Penthäuser in der Nähe des Golfclubs in Guardamar del Segura, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Garage und herrli…
$287,492
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Penthouse 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 5/5
Elegantes Penthouse mit herrlicher Aussicht in einer modernen Wohnanlage mit Spa-Bereich und…
$397,178
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