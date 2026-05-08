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Penthäuser mit Garage in Guardamar del Segura, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Entdecken Sie ein neues Wohnhaus in Guardamar, Alicante, mit nur 19 exklusiven und modernen …
$811,880
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Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Entdecken Sie diesen neuen Kauf in einem der privilegierten Orte an der Costa Blanca: nur we…
$753,048
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Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Garage und herrli…
$287,492
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