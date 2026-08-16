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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Guardamar del Segura, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
305
3 Zimmer
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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bere…
$256,843
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Wohnung 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Atemberaubende Wohnung im Erdgeschoss mit großer Terrasse, privatem Garten, Gemeinschaftspoo…
$260,314
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Wohnung 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bereich u…
$275,354
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Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumiges Duplex-Penthouse mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern zum Verkauf in Guardamar. Dies…
$408,042
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Die Apartments befinden sich in Guardamar del Segura in der Wohngegend Marhal Beach Die Woh…
$311,038
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Luxuriöse 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Marjal Beach-Komplex in Guardamar in Strandnähe D…
$321,912
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Träumen Sie von Sonne, Meer und Luxus?  Nun, diese Eckwohnung mit 3 Schlafzimmern könnte die…
$311,146
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