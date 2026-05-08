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Wohnungen am See in Guardamar del Segura, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/4
Traumhaftes Apartment in Toplage nahe dem Strand mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool und …
$301,119
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Wohnung 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 4
Moderne Erdgeschosswohnung in Toplage nahe dem Strand mit Gemeinschaftspool, Spa und private…
$287,492
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Wohnung 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bereich u…
$269,640
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Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Apartment in Toplage nahe dem Strand mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool und S…
$363,423
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Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Garage und herrli…
$287,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bere…
$256,943
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Penthouse 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 5/5
Elegantes Penthouse mit herrlicher Aussicht in einer modernen Wohnanlage mit Spa-Bereich und…
$397,178
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