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Villa mit Garten kaufen in Granadilla de Abona, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Castro, Spanien
Villa
Castro, Spanien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$697,964
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