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Penthousewohnung mit Garten kaufen in Granadilla de Abona, Spanien

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Penthouse in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$397,832
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