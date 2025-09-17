Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Godella
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garage

Stadthäuser mit Garage in Godella, Spanien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 174 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$799,289
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$846,031
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$828,502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$869,402
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen