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Penthäuser in Girones, Spanien

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Penthouse 3 zimmer in Girona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$565,635
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