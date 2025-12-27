Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Business zum Verkauf in Galicien, Spanien

14
1 immobilienobjekt total found
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield in Galicien, Spanien
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield
Galicien, Spanien
Fläche 5 422 m²
Verkauf von Mercadona Supermarkt – 4,35 Mio. € — 6% YieldLage: Spanien, Provinz GalizienGebi…
$5,11M
