Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuente Alamo
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Fuente Alamo, Spanien

Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/3
Fantastisches Duplex-Penthouse mit Gemeinschaftspool, großer Dachterrasse mit allen Annehmli…
$263,743
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Fuente Alamo, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen