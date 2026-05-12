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Villen mit Swimmingpool in Fuente Alamo de Murcia, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
Moderne Villa mit privatem Schwimmbad, einer weitläufigen Dachterrasse und voll ausgestattet…
$369,864
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Villa 5 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 5 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Premium-Villa mit Zugang zum Golfresort, privatem Swimmingpool und charmantem Garten in eine…
$611,336
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Villa 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubende Villa mit privatem Pool, überdachter Garage und großer Dachterrasse mit Blick…
$411,569
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