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Penthousewohnung mit Garten kaufen in Fuente Alamo de Murcia, Spanien

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Penthouse 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/3
Fantastisches Duplex-Penthouse mit Gemeinschaftspool, großer Dachterrasse mit allen Annehmli…
$264,401
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