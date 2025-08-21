Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuente Alamo de Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Fuente Alamo de Murcia, Spanien

villen
32
bungalows
7
reihenhäuser
3
2 immobilienobjekte total found
Bungalow 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Moderne freistehende Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern und Pool in Condado de Alhama Murcia D…
$313,083
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
Moderne freistehende Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern und Pool in Condado de Alhama Murcia D…
$354,982
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen