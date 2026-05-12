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Häuser mit Garage in Fuente Alamo de Murcia, Spanien

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8 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein komfortables Haus mit einem großen Grundstück am Fuße des Berges in der…
$351,815
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Haus 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein komfortables Haus mit einem großen Grundstück am Fuße des Berges in der…
$351,815
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Haus 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein komfortables Haus mit einem großen Grundstück am Fuße des Berges in der…
$330,635
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Alanya HomeAlanya Home
Haus 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 1/1
Gemütliches Haus mit einem großen Grundstück am Fuße des Berges in der Stadt Fuente Alamo. D…
$351,815
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Haus 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein komfortables Haus mit einem großen Grundstück am Fuße des Berges in der…
$296,513
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Haus 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein komfortables Haus mit einem großen Grundstück am Fuße des Berges in der…
$330,635
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MontbelMontbel
Haus 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein komfortables Haus am Fuße des Berges in der Stadt Fuente Alamo. Das Hau…
$398,880
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Villa 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubende Villa mit privatem Pool, überdachter Garage und großer Dachterrasse mit Blick…
$411,569
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