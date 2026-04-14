Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuente Alamo de Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Fuente Alamo de Murcia, Spanien

penthäuser
7
2 Zimmer
39
3 Zimmer
17
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1
Erstaunliche Wohnung auf mittlerer Etage mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und großem G…
$224,531
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen