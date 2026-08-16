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Villen am Meer in Fuengirola, Spanien

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12 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Duplex-Sky-Villa mit großer Terrasse, gemeinschaftlichem Infinity-Pool und Fitn…
$2,18M
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Villa 10 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 10 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 634 m²
Ultra-exklusive Villa mit zwei Infinity-Pools, einer atemberaubenden Dachterrasse, einem pri…
$3,70M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Schlüsselfertige High-End-Luxusvilla mit privatem Pool, Terrasse und herrlichem Meerblick in…
$1,28M
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Villa 11 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 11 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 275 m²
Etagenzahl 2
Beeindruckende Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Kinoraum und herrlichem…
$5,59M
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Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 824 m²
Hochwertige Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum und herrlichem…
$3,41M
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 319 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige Penthouse-Villa mit großer Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in ei…
$1,44M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige Superior-Villa mit großer Terrasse, Garten, privatem Pool und atemberaubend…
$1,56M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige Penthouse-Villa mit großer Terrasse und atemberaubendem Meerblick in Premiumla…
$1,37M
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 820 m²
Freistehende Häuser mit Meerblick und luxuriösem Innendesign in Fuengirola Die freistehenden…
$5,66M
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Villa 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Villen in einem Beliebten Ferienziel in Malaga Fuengirola Die freistehenden Villen befinden …
$4,60M
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Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Villen im Bau mit Meerblick und Hoher Qualität in Begehrter Community in Fuengirola Dieses h…
$3,42M
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