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Penthäuser am Meer in Fuengirola, Spanien

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47 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 6/6
Fantastisches Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, privater Terrasse und Zugang zu Sport…
$460,681
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Elegante Design-Wohnungen in Carvajal Fuengirola Diese Gegend liegt in der Küstenenklave Car…
$910,342
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 7
Moderne Wohnungen mit außergewöhnlichem Wellness-Angebot in Fuengirola Fuengirola ist einer …
$815,743
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$1,14M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Moderne mediterrane Wohnungen im Herzen von Fuengirola Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengiro…
$680,216
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Moderne mediterrane Wohnungen im Herzen von Fuengirola Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengiro…
$1,30M
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Stockwerk 3
Wunderschönes Luxus-Penthouse mit herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in einer ruhige…
$527,480
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 4
Exklusives High-End-Penthouse mit großen Terrassen, Fitnessraum, Spa und herrlichem Meerblic…
$2,23M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Moderne Wohnungen in Meeresnähe in Fuengirola, Málaga Fuengirola ist einer der lebhaftesten …
$624,566
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 3
Wunderschönes Luxus-Penthouse mit herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in einer ruhige…
$635,412
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/4
Modernes High-End-Penthouse mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick …
$1,49M
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Penthouse in Fuengirola, Spanien
Penthouse
Fuengirola, Spanien
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Penthouse in einer modernen Wohnanlage mit atemberaubendem Meerblick und zahlreic…
$861,896
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 8/6
uxuspenthouse mit atemberaubendem Meerblick, erhöhtem Fitnessstudio, Sauna, Kino und Sky-Inf…
$526,668
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 325 m²
Brandneue Immobilien mit Meerblick in El Higueron Fuengirola Die Immobilien befinden sich in…
$2,77M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 5/5
Exklusives, neu gebautes Penthouse mit Panoramablick auf die Stadt und einer hellen privaten…
$1,15M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/3
High-End-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick und privatem Pool, gelegen in einem Premium…
$1,70M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 146 m²
Stockwerk 3/3
Premium-Penthouse in einer modernen Wohnanlage mit atemberaubendem Meerblick und vielen Anne…
$1,03M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick in Strandnähe …
$1,96M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage in El Higueron Fuengirola zu verkaufen Der neue …
$1,39M
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 5/5
Großzügiges Luxus-Penthouse mit Swimmingpool und Gemeinschafts-Fitnessstudio, umgeben von Bo…
$1,26M
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Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Wohnungen mit wunderschönem Meerblick in Fuengirola, Costa del Sol Der Komplex befindet sich…
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/3
Brillantes Penthouse in einer modernen Wohnanlage mit atemberaubendem Meerblick und zahlreic…
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Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Stockwerk 2/2
Großzügiges Luxus-Penthouse mit Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Zugang zum Gemeinsch…
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Fuengirola, Spanien
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Fläche 204 m²
Stockwerk 3/3
Hochwertiges großes Penthouse mit Terrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in ei…
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Fuengirola, Spanien
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Fläche 78 m²
Moderne Wohnungen in Meeresnähe in Fuengirola, Málaga Fuengirola ist einer der lebhaftesten …
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
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Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
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Stockwerk 3/3
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Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Luxus-Immobilien in einer Anlage in der Nähe des Meeres in Fuengirola Die Luxus-Immobilien b…
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives Penthouse mit Dachterrasse, atemberaubendem Meerblick und Gemeinschaftspool in ei…
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