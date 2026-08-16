Penthäuser mit Bergblick kaufen in Fuengirola, Spanien

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20 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$1,14M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 4
Qualitativ hochwertige Wohnungen in einer beliebten Wohngegend in Fuengirola Dieses Projekt …
$796,867
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/4
Modernes High-End-Penthouse mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick …
$1,49M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick in Strandnähe …
$1,96M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage in El Higueron Fuengirola zu verkaufen Der neue …
$1,39M
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 5/5
Großzügiges Luxus-Penthouse mit Swimmingpool und Gemeinschafts-Fitnessstudio, umgeben von Bo…
$1,26M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$1,21M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Etagenzahl 5
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer neu errichteten Wohnanlage in Los Pacos Fuengirola Málaga …
$426,521
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 3/3
Hochwertiges großes Penthouse mit Terrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in ei…
$920,133
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives Penthouse mit Dachterrasse, atemberaubendem Meerblick und Gemeinschaftspool in ei…
$844,902
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 357 m²
Stockwerk 4/4
Erstaunliche High-End-Penthouse mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerbl…
$2,71M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 4
Meerblick-Immobilien in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist ein Ferienort und ein Ziel f…
$925,722
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 9
Funktionale Immobilien 150 m vom Strand im Zentrum von Fuengirola Diese Entwicklung befindet…
$788,453
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Wohnungen in der Nähe des Meeres in Fuengirola an der Costa del Sol Fuengirola ist…
$1,97M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$838,713
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 4
Qualitativ hochwertige Wohnungen in einer beliebten Wohngegend in Fuengirola Dieses Projekt …
$832,258
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Penthouse in Fuengirola, Spanien
Penthouse
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Großzügiges Penthouse der Extraklasse mit Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Zugang zum…
$1,27M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 3/3
High-End-Penthouse mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in einem Spo…
$779,858
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Penthouse 2 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$581,275
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