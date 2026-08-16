Wohnungen mit Bergblick kaufen in Fuengirola, Spanien

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56 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 9
Funktionale Immobilien 150 m vom Strand im Zentrum von Fuengirola Diese Entwicklung befindet…
$603,823
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$1,14M
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Erstaunliche Wohnung im Erdgeschoss mit üppigem privatem Garten und Pool, gelegen in einem e…
$947,776
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2
Attraktive luxuriöse Wohnung im mittleren Stockwerk mit Schwimmbad und einem Gemeinschaftsfi…
$504,294
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 4
Qualitativ hochwertige Wohnungen in einer beliebten Wohngegend in Fuengirola Dieses Projekt …
$796,867
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$752,393
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/4
Modernes High-End-Penthouse mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick …
$1,49M
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Qualitativ hochwertige Wohnungen in einer beliebten Wohngegend in Fuengirola Dieses Projekt …
$421,267
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in Komplex mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in der Stadt Fu…
$1,24M
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
Premium, moderne Wohnung im Erdgeschoss mit Schwimmbad und voll ausgestattetem Gemeinschafts…
$627,435
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 9
Funktionale Immobilien 150 m vom Strand im Zentrum von Fuengirola Diese Entwicklung befindet…
$697,880
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Meerblick-Immobilien in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist ein Ferienort und ein Ziel f…
$951,901
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Wohnungen im mediterranen Stil im Herzen von Fuengirola Fuengirola ist einer der lebhafteste…
$642,886
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Luxuswohnung mit Terrasse und umfangreicher Ausstattung in Fuengirola. Die Wohnung befindet …
$723,998
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Wohnungen im mediterranen Stil im Herzen von Fuengirola Fuengirola ist einer der lebhafteste…
$799,325
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick in Strandnähe …
$1,96M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage in El Higueron Fuengirola zu verkaufen Der neue …
$1,39M
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 5/5
Großzügiges Luxus-Penthouse mit Swimmingpool und Gemeinschafts-Fitnessstudio, umgeben von Bo…
$1,26M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$1,21M
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$620,638
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
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Fläche 84 m²
Etagenzahl 5
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer neu errichteten Wohnanlage in Los Pacos Fuengirola Málaga …
$426,521
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$523,031
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 3/3
Hochwertiges großes Penthouse mit Terrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in ei…
$920,133
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
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Fuengirola, Spanien
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Fläche 111 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage in El Higueron Fuengirola zu verkaufen Der neue …
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/3
High-End-Erdgeschosswohnung mit großer Gartenterrasse und wunderschönem Meerblick in einem u…
$836,168
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Moderne Stadtwohnung im Erdgeschoss mit einem schönen Garten, einem eleganten Fitnessstudio,…
$416,335
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
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Zimmer 4
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage in El Higueron Fuengirola zu verkaufen Der neue …
$1,36M
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Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Meerblick-Immobilien in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist ein Ferienort und ein Ziel f…
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Zimmer 4
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