Villa mit Garten kaufen in Fortuna, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Villa in Fortuna, Spanien
Villa
Fortuna, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN FORTUNA Neubau Villen in Fortuna, Murcia. Unabhängige Villa über 2…
$409,734
Eine Anfrage stellen
Villa in Fortuna, Spanien
Villa
Fortuna, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Villa im ibizenkischen Stil in einem ruhigen spanischen Dorf Exklusive Neubau-Villa auf ein…
$416,203
Eine Anfrage stellen
