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Villen mit Pool in Estepona, Spanien

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11 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 218 m²
Fantastische moderne Villa mit Garten, privatem Pool auf Dachterrasse und herrlichem Meer-, …
$950,317
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 379 m²
Etagenzahl 3
Riesige First-Class-Villa mit großem Infinity-Pool, Garage und Dachterrasse mit atemberauben…
$5,15M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 889 m²
Etagenzahl 3
Exklusive High-End-Villa mit großem Garten, Pool, Keller und großer Dachterrasse mit unglaub…
$3,06M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Designvilla mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick auf einem Golfplatz…
$1,19M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Premium-Villa mit Garten, privatem Pool auf Dachterrasse und herrlichem Meer- und …
$843,752
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliche Villa mit privatem Infinity-Pool und Meerblick in einer Premium-Gegend der …
$1,64M
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Villa 9 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 9 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Beeindruckende schlüsselfertige Villa mit privatem Pool, Premium-Fitnessstudio, gestaltetem …
$1,44M
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Villa 9 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 9 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 182 m²
Eine riesige, hochwertige schlüsselfertige Villa mit Swimmingpool, großem Garten und persönl…
$7,84M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89M
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