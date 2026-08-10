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Penthäuser mit Swimmingpool in Estepona, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 4/4
Wunderschönes Penthouse mit voll ausgestatteter Küche, gemütlicher Terrasse, Gemeinschaftspo…
$663,067
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/2
Luxuriöses Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, Chill-out-Dachterrasse, Fitnessstudio un…
$453,423
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/3
Premium-Penthouse mit Blick auf Meer und Berge, atemberaubende Dachterrasse und Schwimmbad, …
$963,958
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 2/4
Erstaunliches Strandpenthouse mit großer Terrasse und Meerblick, gelegen in einem hochwertig…
$526,492
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 2/2
Superior-Duplex-Penthouse mit privatem Pool, Spa und herrlichem Meerblick in Strandnähe L…
$2,09M
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Penthouse mit Gemeinschaftspool, großer Dachterrasse und Panoramablick aufs Meer,…
$1,34M
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Stockwerk 3
Attraktives Penthouse mit großer Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick, gelegen in eine…
$867,731
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit Meer- und Bergblick, Swimmingpool und traumhafter Da…
$1,11M
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einem Schwimmbad und einer D…
$1,37M
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitnessraum und atemberaube…
$415,056
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Penthouse 6 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 6 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit privatem Dachpool in einem luxuriösen Resort mit Fitnessstudio…
$1,10M
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/3
Geräumiges, fantastisches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrliche…
$653,041
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/4
Elegantes Penthouse mit Badeanlagen auf Resort-Niveau, sonnenverwöhntem Solarium und Meeresb…
$509,256
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 269 m²
Stockwerk 2/2
Ultramodernes Penthouse mit privatem Pool, Dachterrasse mit Panoramablick auf das Meer und G…
$999,552
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/3
Premium-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, Sonnenterrasse-Lounge und einheimisch gesta…
$482,732
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Stockwerk 2
Üppiges Strandpenthouse mit einer riesigen Dachterrasse, Panoramablick auf das Meer, Fitness…
$849,094
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 3/3
Schönes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in Str…
$485,975
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Penthouse 7 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 7 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 2/2
Spektakuläres Duplex-Penthouse mit Infinity-Pool, großer Dachterrasse und atemberaubendem Pa…
$1,98M
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 3/3
Erstaunliches Penthouse mit angelegten Gärten, einer privaten Dachterrasse und ruhigen Entsp…
$648,144
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Stockwerk 2/3
Moderne Penthouse mit Meerblick, großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Fitnessstudio und Garag…
$405,695
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 547 m²
Stockwerk 2
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit exklusivem Design, privatem Infinity-Pool, Fitnessr…
$5,03M
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Penthouse 6 zimmer in Bel Air, Spanien
Penthouse 6 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 2/2
Bezugsfertiges, großzügiges Penthouse mit Meer- und Bergblick, Gemeinschaftspool und Fitness…
$808,023
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick, Salzwasserpools und ein…
$533,420
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Stockwerk 5/5
Erstaunliches luxuriöses Penthouse mit wunderschönem Meerblick, Schwimmbecken und Dachterras…
$914,346
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Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 3
Luxuriöses Stadt-Penthouse mit Gemeinschaftspool, Fitnessraum, großer Terrasse, Garage und m…
$599,715
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Stockwerk 2
Neubau Maisonette-Penthouse Wohnung komplett eingerichtet mit großen Terrassen, Meerblick un…
$498,662
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