Berghütte kaufen in Estepona, Spanien

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13 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
Immobilien mit Unverbautem Meerblick in Estepona Die Immobilie befindet sich in Estepona, ei…
$969,804
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 218 m²
Fantastische moderne Villa mit Garten, privatem Pool auf Dachterrasse und herrlichem Meer-, …
$950,317
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 379 m²
Etagenzahl 3
Riesige First-Class-Villa mit großem Infinity-Pool, Garage und Dachterrasse mit atemberauben…
$5,15M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 889 m²
Etagenzahl 3
Exklusive High-End-Villa mit großem Garten, Pool, Keller und großer Dachterrasse mit unglaub…
$3,06M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Designvilla mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick auf einem Golfplatz…
$1,19M
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Villa 6 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 6 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 732 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige schlüsselfertige Villen am Golf in Estepona Dieses Projekt mit schlüsselfertigen…
$2,87M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Stadthäuser mit privaten Pools in einer exklusiven Lage von Estepona Dieses neue P…
$1,20M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Haus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Etagenzahl 3
Nachhaltige Villen am Golf mit malerischem Meerblick in Estepona Dieses neue Projekt befinde…
$1,77M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Premium-Villa mit Garten, privatem Pool auf Dachterrasse und herrlichem Meer- und …
$843,752
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliche Villa mit privatem Infinity-Pool und Meerblick in einer Premium-Gegend der …
$1,64M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 626 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige schlüsselfertige Villen am Golf in Estepona Dieses Projekt mit schlüsselfertigen…
$2,77M
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Villa 9 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 9 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 182 m²
Eine riesige, hochwertige schlüsselfertige Villa mit Swimmingpool, großem Garten und persönl…
$7,84M
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