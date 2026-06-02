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Lagerräume in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

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Lager 1 439 m² in Novelda, Spanien
Lager 1 439 m²
Novelda, Spanien
Fläche 1 439 m²
Industrieschiff zum Verkauf mit einer Fläche von 1.439 m2 mit einem Grundstück von 3,361m2, …
$575,761
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