  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. el Campello
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garten

Penthousewohnung mit Garten kaufen in el Campello, Spanien

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Immobilien hinzufügen
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken

Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 2 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Exklusive moderne Wohnungen im Herzen von Estepona Estepona ist eine charmante Stadt an der …
$642,116
Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 116 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
$369,934
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Wohnung 2 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Neue Entwicklung: Preise von 455.000 € bis 745.000 €. [Schlafräume: 2] [Schlafräume: 2] [Bau…
$532,487
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Alhaurin el Grande, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alhaurin el Grande, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Charmante Eckwohnung von fast 51m2, befindet sich auf einer ruhigen Straße im Zentrum von Al…
$156,884
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Neue Entwicklung: Preise von 599.000 € bis 1.180.000 €. [Schlafräume: 2 - 3] [Schlafräume: 2…
$701,010
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Neue Entwicklung: Preise von 625.000 € bis 425.000 €. [Schlafräume: 2 - 3] [Schlafräume: 2] …
$731,438
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Neue Entwicklung: Preise von 1.130.000 € bis 1.600.000 €. [Schlafräume: 3 - 4] [Schlafräume:…
$1,32M
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Neue Entwicklung: Preise von 625.000 € bis 925.000 €. [Schlafräume: 2 - 3] [Schlafräume: 2] …
$731,438
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Neue Entwicklung: Preise von 395.000 € bis 795.000 €. [Schlafräume: 1 - 3] [Schlafräume: 1 -…
$462,269
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in La Linea de la Concepcion, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Linea de la Concepcion, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Neue Entwicklung: Preise von 697.000 € bis 697.000 €. [Schlafräume: 2] [Schlafräume: 2] [Bau…
$815,699
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Touristische Wohnung zum Verkauf im PierVacanz Complex – Manilva (Málaga)Für touristische Nu…
$173,153
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Reihenhaus in Benahavis, Spanien
Reihenhaus
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Entdecken Sie das Vue, ein komplett renoviertes Luxus-Stadthaus zum Verkauf in 2024, befinde…
$2,05M
