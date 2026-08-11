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Häuser am Meer in el Campello, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerBaufläche: 265 m2Nützliche Fläche: 241 m2Grundstücksgröße: 800 m…
$1,22M
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