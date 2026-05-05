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Wohnungen am See in el Campello, Spanien

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penthäuser
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/5
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$367,552
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