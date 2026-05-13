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Villen mit Garage in Dolores, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Dolores, Spanien
Villa 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Schöne moderne Villa mit Terrasse, privatem Pool und Parkplatz in der traditionellen spanisc…
$412,731
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