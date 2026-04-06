Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Dolores
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Dolores, Spanien

villen
21
bungalows
10
reihenhäuser
51
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Dolores, Spanien
Villa 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 136 m²
Charmante, elegante Villa mit zwei Ebenen, mit privatem Pool, elegantem Außenleben und einer…
$531,246
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Dolores, Spanien
Villa 5 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Eine faszinierende Villa mit privatem Pool, großzügigen Terrassen und ruhiger Umgebung zwisc…
$499,899
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen