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Wohnungen mit Swimmingpool in Dolores, Spanien

2 Zimmer
3
3 Zimmer
30
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/3
Wunderschöne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse in einer Wohnanlage mit Gemeinschaf…
$448,460
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