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Apartments mit Pool in Cullera, Spanien

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1 Zimmer
12
2 Zimmer
11
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Code.Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem geräumigen Balkon im NŌA Cullera-Komplex im Bau i…
$294,866
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/5
Code 20260724103348Studio-Wohnung mit einem geräumigen Balkon im oberen Wohngeschoss des neu…
$239,281
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Code 20260724095904Helle Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balko…
$294,139
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260724101724Funktionales Studio-Apartment mit geräumigem Balkon in der neuen Wohnanla…
$222,328
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260724101229Zwei-Zimmer-Wohnung mit separatem Schlafzimmer und geräumigem Balkon in W…
$303,755
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260724100735Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Balkonen in…
$384,538
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260724102046Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Bal…
$312,065
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260724102903Modernes Studio mit geräumigem Balkon im NŌA Cullera Komplex im Bau. Die …
$228,977
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260724102440Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern und zwei B…
$396,036
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