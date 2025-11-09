Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am Meer in Cubelles, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Cubelles, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$506,116
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cubelles, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$645,734
Eine Anfrage stellen
