  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Costa del Sol Occidental
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Bergblick

Mansions mit Bergblick kaufen in Costa del Sol Occidental, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 18 zimmer in Benahavis, Spanien
Herrenhaus 18 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 269 m²
Etagenzahl 3
Meerblick-Mansion mit Tourismuslizenz und Ausgezeichneter Lage in Benahavis Die Mansion lieg…
$16,33M
Immobilienangaben in Costa del Sol Occidental, Spanien

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
