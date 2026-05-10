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Monatliche Miete für Villen mit Garage in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
3
1 immobilienobjekt total found
3-Schlafzimmer-Villa in Adeje, Spanien
3-Schlafzimmer-Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Ab dem 22.06.2026 zur Langzeitmiete angeboten wird eine stilvolle, moderne Villa im Komplex …
$5,484
pro Monat
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Immobilienangaben in Kanarische Inseln, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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