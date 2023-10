Arona, Spanien

von €1,37M

234–464 m² 4

Kapitulation vor: 2021

Verkauf von Villen im Elitekomplex Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens hat eine privilegierte Lage im Süden Teneriffas, 5 Minuten Zugang, um das Leben von “ HOCHKLASSE ” zu genießen: Golfplätze, Yachtausgänge, Promenade mit ihren atemberaubenden Sonnenuntergängen und Restaurants, die besten Strände der Insel. Einkaufszentren, Vergnügungsparks, Wellnesscenter und sonnige Tage 365 Tage im Jahr Die Lage des Komplexes auf hohem Gelände und die besondere Architektur der Bauindustrie haben die Villen so eingelegt, dass sie einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer bieten, La Homer Island und das Resort südlich von Teneriffa von jeder der Villen aus der schicksten Aussichtsplattform. Ein besonderes außergewöhnliches Design aus Stein und Glas vermittelt einen Raum, wenn die Grenzen zwischen Terrassen, Landschaft, Luft, Meer und dem Inneren des Hauses aufgehoben werden. Siam Gardens ist ein Komplex von 24 Villen in Las Americas, Caldera del Rey. Geschlossenes Gebiet, Empfang, Dienstleistungen Villen von 2 Typen: 2 Stockwerke ( 210-250 m ) und 3 Stockwerke ( 330 m ), die sich jeweils auf einem eigenen Grundstück von 400-5100 m befinden, gibt es keine angrenzende Wände mit Nachbarn, Jeder private Pool von Infinity, Grillplatz, 3-4 Schlafzimmer - Suite mit eigenen Terrassen und vielen Autorenstillösungen. Die Villen im 3. Stock sind zusätzlich mit einem Aufzug ausgestattet. Siam Gardens sind eine gute Wahl, um sowohl in der Komfortklasse der Nuklearindustrie zu leben als auch zu investieren. Die Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft zur Vermietung werden erbracht. Preise von 1,365,000 € bis 1,782,000 €