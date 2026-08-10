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Villen mit Bergblick kaufen in Calp, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Calp, Spanien
Villa 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöses Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$533,543
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Villa 4 zimmer in Calp, Spanien
Villa 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Exklusive Villa in Premium-Lage in Strandnähe mit privatem Pool, großer Terrasse und atember…
$1,01M
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