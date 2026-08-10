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Penthäuser am Meer in Calp, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Calpe an der Küste Die in Calpe in einem prestigeträchtig…
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Calpe in der Nähe von Las Salina…
$796,716
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Penthouse 5 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Stockwerk 16/16
Atemberaubendes Strandpenthouse mit privatem Pool, Dachterrasse, Fitnessstudio, beheizten Po…
$1,93M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Stockwerk 12/12
Wohnungen am Meer in der begehrten Gegend von Calpe an der Costa Blanca In der charmanten St…
$1,06M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 18/19
Wohnungen in Strandnähe in Calpe Alicante Costa Blanca Die Luxus-Wohnungen befinden sich in …
$1,88M
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
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Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Luxuriöse 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Calpe am Strand von La Fossa …
$1,52M
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